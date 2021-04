Bella, de tribu Halcones, vuelve a ganar reto de eliminación en 'Survivor México'; sale Daniela

México.- La noche de este domingo se llevó a cabo la segunda eliminación dentro del reality 'Survivor México', de TV Azteca y otra vez Bella de la Vega, de la tribu Halcones tuvo que enfrentar el reto de eliminación, en esta ocasión contra Daniela, de Jaguares, quien fue sentenciada por sus compañeros.

Sin embargo, Bella, a quien sus compañeros llamaron 'el arma secreta' y a quien en un principio vieron como la integrante más débil, venció con gran facilidad a Daniela; la semana pasada se enfrentó al periodista Gabo Cuevas, a quien también ganó y tuvo que irse del reality.

De esta forma la tribu Jaguares tiene ya dos integrantes menos para enfrentar las próximas competencias.

Luego de la ceremonia de sentencia, en la que todos los integrantes de la tribu Jaguares votaron, 'Warrior' dio a conocer el resultado de la votación: Denisha tuvo tres votos, Alejandra tuvo uno, mientras que Daniela tuvo siete, por lo que fue la única sentenciada del equipo amarillo.

El reto de eliminación consistió en mostrar concentración y equilibrio, pues tanto Daniela como Bella tuvieron que ir subiendo poco a poco cinco plataformas, que cada una iba siendo más angosta, mientras sostenían en su mano una base sobre la que estaba una pelota, la cual no debía caer en ningún momento.

En la última estación, Daniela no pudo mantener el equilibrio, por lo que cayó al suelo, mientras Bella incluso levantó una de sus piernas para mostrar que en ningún momento dudó de su capacidad para mantenerse arriba.

Daniela explicó a 'Warrior' que se iba del reality tranquila y con mucho aprendizaje.

Evidentemente sabes que existe la posibilidad de salir, no me siento mal, no me juzgo, ni juzgo a los demás , sino que aprendo", expresó Daniela.