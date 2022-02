México.- Juan Barragán por fin habló de la causa de su salida no solo de “Al Extremo”, programa en el que estuvo más de 13 años, sino de TV Azteca.

El presentador de 52 años confirmó que tal como se dijo, sufrió de malos tratos por parte de la productora Verónica Cecilia Palomares Fuentes, quien lo trataba distinto al resto de los conductores.

En julio de 2021, el conductor Juan Barragán sorprendió con su salida de “Al Extremo”, del que fue titular más de 13 años, pero también se iba de TV Azteca, televisora de la que formó parte más de 20 años.

El presentador esperó siete meses para hablar de las causas de su despido, el cual fue por malos tratos por parte de Palomares Fuentes, quien lo dejó fuera de la celebración y transmisión por el Grito de Independencia, desde el Zocalo capitalino, como en su momento lo adelantó el periodista Alex Kaffie.

Juan Barragán desde su nueva casa, Multimedios. Foto: Instagram.

Barragán estuvo como invitado en el programa “SNSerio” de Multimedios, empresa para la que ahora trabaja, y confirmó lo dicho por Kaffie, pero también reveló que Palomares le hacía bullying a sus compañeras, entre ellas Carmen Muñoz, quien también se fue de la televisora del Ajusco.

La productora trataba muy mal a mis compañeras, ellas se quedan calladas; un día le digo a uno de mis directivos: ‘yo no quiero ser cómplice de por qué maltrata tanto a mis compañeras y entonces le dije a mi director en ese momento: 'por favor no quiero que digas nada, que yo digo porque yo estoy siendo responsable y culpable'”, dijo Juan Barragán.

Contó que una ex compañera venezolana le confesó que se tenía que aguantar los malos tratos que la productora le hacía porque tenía la necesidad del dinero para sus papás que viven en Venezuela y que ganan un dólar al mes como maestros jubilados.

Productora ignora a Juan Barragán y lo saca de TV Azteca

El conductor nacido en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, desmintió que haya renunciado, pues detrás de su salida estuvo la transmisión del 15 de septiembre de 2021, a la que fue convocado por la producción, pero no en el Zocalo, sino en el foro, donde al llegar, vio que no había nadie. Ahí comenzó a entender todo.

Voy, ese día, el foro así, sin luces, llegué, me puse el traje, me maquillé, estaba listo, dije: 'no voy a dar pie para ellos', para que digan: 'no fue'".

Y aunque no fue tomado en cuenta para las transmisiones, se mantuvo en su horario laboral en el foro, lo que no le valió para quedarse.

Yo llegué, estaba listo (para el enlace). Terminó el programa y le dije a la productora: ¿ya me puedo ir?. No le reclamé, no le dije nada pero sí me sentí defraudado y solo por decir eso en una entrevista, fue la causa que los ejecutivos, junto con la productora, decidieron que yo saliera de la empresa”, agregó.

Lo que le queda claro es que nunca falló, por lo que toma su despido como injustificado.

Nunca le he faltado el respeto a mi casa que es TV Azteca, nunca le he faltado el respeto a Grupo Salinas, he sido un hombre muy trabajador, llegué ahí en marzo de 1996 a trabajar (pero quien desgastó la relación) fue la productora”, finalizó.

