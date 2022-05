Ciudad de México.- Lolita Cortés podría volver como la “juez de hierro” a “La Academia” de TV Azteca, ejecutivos se encuentran en pláticas con ella para que acepte estar en el 20 aniversario del reality musical.

La misma Lolita Cortés confirmó que le pidieron reunirse con ella, lo que no vio mal.

El 20 aniversario del programa está a nada de llegar, para lo que se convocará a los famosos más polémicos y exitosos, entre críticos, maestros y ex académicos para esta nueva temporada.

El periodista Álex Kaffie dio a conocer que Adal Ramones podría repetir como conductor, mientras que Lolita, quien declinó repetir en el reality de baile “Las Estrellas bailan en Hoy” de Televisa, se integraría al panel del jurado de “La Academia”.

Sin dar detalles, Cortés sí aceptó que ya tuvo un acercamiento con la producción del reality azteca.

La actriz de comedia agrega que no sabe qué es lo que la producción busca ofrecerle, pero tiene claro que no quiere repetir formatos que pongan en duda la veracidad de los programas.

Me encantaría que fueran cosas favorables, no me gustaría que repitiéramos cosas que no ayudaron, que lo que hicieron fue poner en dudas el reality show y el concurso como tal, pero todavía no sé hasta que llamen”, agregó.