México.- La famosa conductora, Rocío Sánchez Azuara, fue convencida por TV Azteca de regresar con ellos, pero no solo eso, el programa que conduce se va con ella.

El talk show “Rocío a tu lado” se estrenó hace un año bajo el nombre de “Acércate a Rocío”, y es producido por Andrés Tovar, quien está a cargo del matutino "Sale el Sol" y "De pisa y corre".

En marzo de 2021, Sánchez Azuara estrenó este talk show de lunes a viernes, a partir de las 5 de la tarde por el canal de 3.1, de Imagen Televisión.

Agregó que es un hecho que la conductora y su programa, “Rocío a tu Lado”, el que más rating le acarrea de lunes a viernes a Canal 3 de televisión abierta, dejan Imagen Televisión para mudarse a la televisora del Ajusco.

El “talk show” de la ex conductora de “Cosas de la vida” va a cambiar de nombre, seguirá siendo producido por Andrés Tovar y su estreno será en abril, por Azteca Uno.

La nacida en Tamazunchale, San Luis Potosí, hace 58 años, es productora y creadora de contenidos de radio y televisión, además de productora general de televisión, y coach de vida profesional.

El más confundido es su público, que reaccionó a través de sus redes sociales. Algunos le recordaron que no salió muy bien de la televisora del Ajusco, pues ella misma lo confesó en entrevista.

Luego de que la sacaron por la puerta de atrás, Rocío vuelve”, “Mal, muy mal, en TV Azteca no la aprovecharon, en Imagen le dieron la oportunidad ¿y se va? Mal agradecida”, “Cada quien hace lo más conveniente para su familia y ella misma, pero en Azteca luego no la valoran, a mí me gusta el formato de Imagen, pero dirían las tías chismosas: ‘¿quién soy yo para criticar?’”, reaccionaron seguidores.

Pero otros señalan que respetan las decisiones de la conductora, pero sí le piden recordar que Imagen Televisión le dio la oportunidad de trabajar con ellos.

Está bien que trabajes en donde te paguen más y te sientas más a gusto, pero vi cuando Rocío llegó a Imagen (Televisión) y habló de maravilla y le dieron la oportunidad que no le dieron en otro lado ¿entonces? Y no me queda claro lo de Andrés Tovar ¿también se cambia de televisora?. Y a Rocío no la veré en Azteca”, opinó otro usuario.