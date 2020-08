Tachan de hipócrita a Cristian Castro ante muerte de Manuel ‘El Loco’ Valdés

México.- Visiblemente triste, el cantante Cristian Castro compartió un video en redes sociales para expresar su admiración y cariño por su padre, Manuel ‘El Loco’ Valdés, quien falleció este viernes, pero no le fue muy bien, pues internautas lo tachan de hipócrita.

En el video, donde se le ve vestido de negro, Cristian Castro, de 45 años, se despidió de su padre, quien murió la madrugada de este viernes en la Ciudad de México por complicaciones del cáncer de piel, pero dividió la opinión de los internautas.

La relación entre el también hijo de Verónica Castro con su padre no era del todo muy cercana, incluso él mismo lo confesó en el programa ‘Ventaneando’.

Y es que el intérprete de ‘Azul’ fue una de los artistas más buscado por la prensa y sus fans, pues querían ver su reacción ante la pérdida de su padre Manuel ‘El Loco Valdés’, quien estuvo ausente en la vida del cantante por 31 años.

El video del ‘Gallito feliz’ causó todo tipo de reacciones en Instagram, enseguida lo llamaron hipócrita, pero otros lo defendieron, ya que fue muy poco lo que convivió con ‘El Loco’ Valdés.

Estoy muy orgulloso de ser su hijo. Estoy muy agradecido con la familia Valdés por muchos años de apoyo de cariño, que me brindaron en el momento que yo me quise acercar a él”.

Cristian también aprovechó para agradecer a su madre por siempre hablar bien de su padre, pues fue lo más bonito que le pudo regalar.

Tras la difusión de las palabras de despedida de Cristian en las redes sociales, cibernautas se le fueron con todo al cantante, pues consideran que es falso.

Disculpa pero a los seres queridos en vida se les demuestra su amor”, “Qué pena qué esperaste su muerte para decirle padre y argumentar qué estás orgulloso de él, pero sé qué no fue tú culpa no quererlo”, “Busquen videos donde le preguntaban por su papá y verán lo que dice”, “Que triste que tenga que morir alguien para dedicarles palabras bonitas”, comentaron los cibernautas.

Y es que el mismo Cristian Castro supo de su padre cuando él tenía apenas 5 años, pero fue hasta que tuvo 31 años y nació su primera hija, cuando tuvo el primer acercamiento con Valdés.

En una ocasión, dijo para el programa ‘Ventaneando’ lo que realmente sentía por Manuel El Loco Valdés algo que dejó a muchos con la boca abierta.

Prácticamente yo no crecí con mi papá, yo no sé por qué se me quiere obligar tanto a estar ahí muy cerca de la familia de mi papá, cuando realmente no crecí cerca de él y me acerque a él para conocerlo, para platicar, para ser su amigo”.

No siento mucha cercanía con él, eso es verdad, no es culpa, ni de él, y no es culpa mía tampoco, no siento una cercanía por que no crecí con él y ahora lo veo como un amigo como un conocido que me cae muy bien”, dijo Cristian Castro en 2018.