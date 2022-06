Talina Fernández desmiente a TvNotas y revela que vende su casa por ‘derecho de piso’

Ciudad de México.- Hace unos días se desataron los rumores de que Talina Fernández estaba atravesando por un serio problema de finanzas personales, pues ya eran muchas las deudas que tenía, por lo que se vería orillada a disponer de un inmueble ubicado en Tequesquitengo, Morelos, y con ese dinero podría sobrevivir sólo un tiempo.

Toda esta ola de chismes fue retomada por la revista de espectáculos Tv Notas y en sus páginas dio a conocer que el hijo de la también conocida como “La Dama del Buen Decir”, Patricio Levy, fue quien les confirmó que su mamá estaba pasando por una crisis financiera, la cual la tenía sumamente preocupada.

Al parecer todo esto se desató tras el despido de la presentadora del programa matutino de Imagen Televisión, Sale el Sol, ya que ella contaba con el sueldo de la televisora por lo que ya había adquirido deudas, y ahora con la escasa oferta de oportunidades de trabajo, le habían causado una seria depresión.

La presentadora contó los motivos por los que tomó la decisión de deshacerse de una casa. Foto: Especial.

Pero a través de las cámaras del programa Ventaneando, Talina Fernández salió y explicó que es lo que está pasando realmente en su vida. Negó tajantemente todos los dichos de la publicación y aseguró que la supuesta entrevista que les había dado su hijo era falsa.

Lo único que confirmó fue la venta de su casa de Tequesquitengo, la cual aseguró sólo la usa para escaparse de repente a tomar un descanso en Morelos. Explicó que el predio cuenta con nueve habitaciones, alberca, nueve baños, jardín y terraza.

Visiblemente preocupada, la presentadora de 77 años confesó que recientemente mataron a un vigilante de su vecino y compartió que la inseguridad ya se apoderó del lugar pues la gente mala ya les está pidiendo “derecho de piso” por su seguridad.

Los balazos pasan, junto a mí había un general y le pasaron a matar a su cuidador de la casa, acto seguido fueron y lo mataron a él. Quizá Tequesquitengo es agradable, pero es un lugar violento, no hay vigilancia, te piden uso de piso, uso de suelo", aseguró Talina.

Talina destapó que pide 3 millones de pesos por la propiedad, pero puede negociar. Foto: Especial.

Por lo anterior, la mamá de la fallecida actriz Mariana Levy explicó que ya puso en venta su casona porque no quiere vivir con la zozobra de que algo le pueda pasar allí. Además destapó que pedía 3 millones de pesos por la propiedad, pero después dijo no tener pretensiones, lo que quiere es deshacerse del inmueble lo antes posible.

Recordemos que anteriormente había declarado estar en problemas económicos, pero durante esta entrevista con Pati Chapoy no dijo nada al respecto. Actualmente está participando en el programa de radio Bla Bla Bla y en Rucas, No Caducas, se especula también que podría formar parte de la segunda emisión de MasterChef Celebrity, aunque aún no está confirmado.

