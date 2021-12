‘También es amor’: Marco Antonio Regil habla claro si es gay

Ciudad de México.- Marco Antonio Regil es uno de esos famosos que poco le gusta ventilar su vida privada, motivo por el cual genera muchos rumores a su alrededor, uno de los más fuertes es su sexualidad.

En una entrevista con Yordi Rosado el famoso conductor de programas de concursos, aceptó abordar uno de los temas tabú que lo rodean, con el objetivo de terminar con las especulaciones que lo han rodeado desde hace varios años:

Me gustan las mujeres femeninas, los tacones, faldita, el cabello largo, entonces yo veo eso y me derrito”, aseguró.

Y aclaró que nunca se ha sentido atraído por algún hombre, pero confesó que siente amor por varios de sus amigos, pero que es un sentimiento de hermandad, no del amor romántico:

Nunca me he descubierto siendo atraído por alguien que no sea una mujer. Me he enamorado a nivel amigo, hay amigos que los amo, los admiro, los quiero, eso también es amor, pero nunca he sentido atracción física por otro hombre”, apuntó.

Quien fuera presentador de programas como “Atinale al precio”, “¿Qué dice la gente?” y “100 mexicanos dijeron”, confesó que en el pasado tuvo varios amoríos, pero en un momento vio que no era feliz creando vínculos en los que no siempre había una buena conexión, por lo que ahora está enfocado en su felicidad, sin importar que no tenga una pareja.

Pasé de tener novia y novia, y no saber estar solo, y luego esa decepción que sentí cuando estuve comprometido, me quemé e hice mi maestría espiritual, empecé a meditar y descubrí que la felicidad viene de adentro”, expresó.

Durante la charla con Yordi Rosado, Marco Antonio Regil recordó que en el pasado estuvo a punto de casarse con Laura Elizondo, ex reina de belleza, la representante de México en Miss Universo, en 2005, y confesó que no se casaron por su culpa:

Con Laurita no nos casamos por mi culpa por bruto, por tonto, por inmaduro porque cuando vinieron los problemas yo estaba muy sensible, me había quedado dolido y cuando se presentan los problemas normales que se presentan en una relación yo no los supe enfrentar. Si pudiera regresar el tiempo me hubiera casado con Laura Elizondo, con todo respeto porque está casada y tiene hijos, la amo con todo mi corazón, me da felicidad verla feliz, a lo mejor yo no era para ella… teníamos una relación preciosa, éramos muy compatibles”, reveló.

