La actriz leonesa Tania Lizardo enciende los focos rojos contra la violencia en ‘Contigo Sí’

CDMX.- La actriz guanajuatense, Tania Lizardo, está a pocos días de despedirse de su personaje de Luz Guerrero en la telenovela ‘Contigo Sí’, que concluye grabaciones este 25 de marzo.

En entrevista telefónica, habló sobre esta experiencia y los nuevos retos que vienen en su carrera.

Estoy muy contenta, darle vida a un personaje como Luz es una bendición, el que lleguen personajes tan complejos a veces es complicado. Me dejó mucho aprendizaje de focos rojos, el no permitir faltas de respeto y un compromiso de seguir informando, buscando la forma de guiar a estas mujeres que viven maltrato físico y psicológico”, dijo.

Madre de Memo (Keneth Lavill) y ex esposa de Félix (Axel Ricco). Es la mejor amiga de Ángela (Alejandra Robles Gil). Es una mujer un tanto atrabancada e imprudente, pero simpática y con gran carisma. Joven, sencilla y humilde, que trabaja en casa de los Vega. El matrimonio con Félix se volvió un infierno para ella, por la violencia intrafamiliar que él ejercía en Luz y en el pequeño Memo.

Si tenemos influencia, seguidores, gente que te ve, tenemos la responsabilidad de aprovechar para informar. Me di cuenta que el movimiento ‘Spotlight’ reúne a muchas instituciones que creemos que no está haciendo nada, pero hay que comunicar para que las mujeres sepan que no están solas, que hay quien las cobije".