Fue en Guerreros 2021, definitivamente: Tania Rincón da positivo a Covid-19

México.- Tania Rincón, conductora de “Guerreros 2021”, reality de resistencia de Televisa, confirmó que dio positivo a Covid-19 y aclara que el contagio se dio en el foro de grabaciones.

En un clip que compartió en redes sociales, Tania Rincón apareció sin maquillaje y visiblemente afectada para dar a conocer que las grabaciones del programa se cancelan una semana, debido a que varios compañeros del foro dieron positivo, incluida ella.

“Estaremos bien guerreros”, escribió Tania Rincón al lado del clip, en el que explicó que en este momento se siente perfecta, sin síntomas, lo cual agradece.

Me siento perfecta, muy muy bien, con muchos sentimientos encontrados, agradecida porque no me ha dado tan duro”, explicó la ex conductora de TV Azteca.

La conductora de 34 años explicó que el viernes comenzó con comezón en la garganta, a lo que no le dio importancia, pues pensó que era un malestar por salir sin chamarra al clima lluvioso.

Me fui el fin de semana con mi familia a Michoacán, cuando estaba allá me avisaron que había unos casos, le informé a mis papás, ellos ya están vacunados, gracias a Dios, pero decidimos cuidar nuestras precauciones, usando cubrebocas”, explicó Tania Rincón.

Al final, le dijeron que solo eran dos casos, pero al volver a la Ciudad de México se realizó tres pruebas y dos dieron positivo, lo cual la hizo sentirse mal, pues visitó a sus papás.

Me sentí terrible porque había ido a Michoacán, me hice otra prueba y me salió negativa, hablé con el pediatra de mis hijos y me dijo que hoy (lunes) a primera hora estuviera en el hospital para hacerme una prueba de laboratorio, me la hice y evidentemente sali positiva”, agregó la conductora y modelo.