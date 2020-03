Tania Rincón regresa a la pantalla, pero de Televisa, así luce

CDMX.- A casi un año de su salida del programa ‘Venga la Alegría’, de Tv Azteca, hoy se anunció el regreso a la pantalla chica de la conductora Tania Rincón, pero de la mano de Televisa, donde estrenará un nuevo programa.

El primer anuncio del cambio de empresa de Rincón lo dieron los periodistas Martha Figueroa y Juan José ‘Pepillo’ Origel en su programa ‘Con permiso’, el cual se transmite por Unicable.

Y el rumor se convirtió en realidad, pues la misma conductora y modelo lo dio a conocer con sus 2.8 millones de seguidores en Instagram, donde posteó un par de fotografías desde Televisa San Ángel, donde posa al lado de Mauricio Barcelata, con quien emprenderá este nuevo proyecto el cual será producido por Magda Rodríguez, quien trabajó el Tv Azteca.

Luego de la confirmación del regreso a la televisión de Tania Rincón, pero con Televisa, las felicitaciones no esperaron, y el primero en hacerlo fue el polémico periodista Alex Kaffie.

Otros que tampoco se quedaron atrás y le desearon éxito son sus ex compañeros ‘El Capi’ Pérez, Shanik Aspe, Jimena Pérez ‘La Choco’, Brandón Peniche y Vanessa Claudio.

Y sus nuevos compañeros no quisieron quedarse atrás y le dieron la bienvenida y le desearon éxito en esta nueva etapa de su vida laboral.

Otros que también reaccionaron son los conductores Cynthia Urias y Chano Jurado, así como la productora Magda Rodríguez.

Mauricio Barcelata, quien se integra al proyecto al lado de la nacida en La Piedad, Michoacán, también recibió felicitaciones por esta nueva etapa en Televisa.



Pese a ser uno de los rostros más queridos y buscados del programa, la salida de Tania Rincón de ‘Venga la Alegría’ fue por decisión propia, así lo aclaró en su momento Alberto Ciurana, director de Contenidos y Distribución de Tv Azteca.

¿Qué ha pasado? Sí ha generado ruido porque Tania Rincón decidió hace unos días, bueno me lo dijo antes, me dijo: ‘yo me quiero ir a cosa de deportes’, entonces va a hacer lo de las copas y es muy respetable, entonces si ya no te sientes cómoda en algo, así es”.