México.- Tania Ruiz, quien es actualmente la novia de Enrique Peña Nieto, respondió con una indirecta a las declaraciones hechas por la actriz Cynthia Klitbo, quien insinuó que la modelo potosina era amante del expresidente cuando estaba casado con Angélica Rivera.

Cynthia Klitbo dijo en una entrevista que Peña Nieto le había hecho cosas muy feas a su amiga Angélica Rivera durante su matrimonio.

Tania Ruiz publicó un mensaje en sus redes sociales. Foto: Instagram

"Que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, ¿qué más quieres?", dijo.

Además, la villana de telenovelas expresó: "Ojalá sigas consiguiendo muchos candidatos de esos porque sí se te da. Entonces, aprovecha mientras se te caen las cosas porque luego ya no vas a lucrar", no quiso decir el nombre de a quién se refería, solo se refirió a ella como "Güerita, dizque de buena familia y lo que quieras, pero prosti... al fin y al cabo".

Tania Ruiz escribió un mensaje a través de sus historias de Instagram, que tal parece es una indirecta para la actriz.

El título más valioso que puedes conseguir en esta vida es el de ser buena persona. No lo conceden en ninguna universidad, sólo lo otorgan los valores", publicó Tania.

Cynthia Klitbo se disculpa, pero no se arrepiente

Luego de las polémicas declaraciones de Klitbo, en su encuentro con medios de comunicación envió una disculpa a su amiga Angélica Rivera por haber hablado de un tema que no le correspondía, pero aseguró que no se arrepiente de lo dicho.

"Si yo dije lo que dije no me arrepiento, fue porque yo tengo una amistad con ella, y yo sé que mucha gente la quiere mucho y mucha gente no la quiere, pero ella es mi amiga y ha sido mi amiga y ha estado leal conmigo desde que tenemos 16 años, entonces es una amiga que yo adoro y no pude evitar salir y defenderla, pero tampoco puedo estar hablando de la intimidad de una amiga todos los días de mi vida porque no es correcto”, expresó la actriz.

La actriz, quien hizo el papel de la villana en la telenovela "La dueña", que protagonizó Angélica Rivera, dijo que sus intenciones eran solo defender a su amiga.

Cynthia Klitbo dijo que solo defendió a el nombre de su amiga, Angélica Rivera. Foto: Instagram

“Lo que pasa es que, bueno, la quiero demasiado y la defendí, pero ya ahorita ya no voy a hablar más del tema porque entonces sería estar hurgando en la vida que no me correspondía haberlo hecho”.

Debido a esto, envió una disculpa a 'La Gaviota', aprovechando que tenía la atención de los medios de comunicación.

Pido una disculpa pública porque yo no tenía por qué haber hablado de la intimidad de mi amiga y nada más, no voy a hablar más del tema porque me importa más mi amistad”, finalizó.

Las noticias de AM en

Síguenos