Tania Ruiz confiesa que se casaría con Enrique Peña Nieto sin pensarlo

CDMX.- Tania Ruiz confesó que está muy enamorada de su novio el expresidente Enrique Peña Nieto, tanto que si él le llegara a pedir matrimonio, ella no lo pensaría dos veces en dar el sí.

Así lo confesó la modelo en una entrevista con la revista ¡Hola!, en la que habló sobre los detalles de su relación con el mandatario.

Y es que cada que tiene oportunidad, Tania presume su noviazgo y lo feliz que es junto a Peña Nieto, aunque por el contrario el mandatario se ha mantenido hermético.

Apenas en febrero pasado el expresidente confirmó su divorcio de Angélica Rivera y días después se dio a conocer su relación con la modelo.

Sin embargo, en poco tiempo el amor entre ambos ha crecido tanto que a la modelo dijo que sí se casaría con su novio, si éste se o llegara a pedir.

Nunca me he querido casar porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces”, confesó.