Tania Ruiz explica por qué ya no aparece al lado de Enrique Peña ¿Terminaron?

México.- La guapa modelo Tania Ruiz explicó a través de redes sociales por qué ya no publica fotos al lado de Enrique Peña Nieto y respondió si su relación amorosa con él continúa.

La originaria de San Luis Potosí compartió una fotografía al lado de su pequeña hija Carlotta, con quien posó para la revista Hola!, publicación en la que se dio el tiempo para contestar preguntas de sus miles se seguidores a quienes les respondió si sigue al lado del exPresidente de México.

Cuando le preguntaron si sigue siendo novia de Peña Nieto no dudó y respondió con un ‘sí’ acompañado de emojis de carita feliz, pero cuando le pidieron que compartiera una foto a su lado, la modelo contestó que prefiere mantener su vida privada así.

Mi vida privada, en cuanto a mi relación, no me gusta exponerla”, dijo.

Una publicación compartida de Tania Ruiz Eichelmann ���� (@taniaruize) el 1 May, 2020 a las 11:53 PDT

Pero las preguntas no pararon ahí, hubo quien le preguntó si era feliz al lado del ex esposo de Angélica Rivera, y ella respondió.

En verano del año pasado, Tania confirmó los rumores e hizo público su noviazgo con Peña Nieto con una imagen a su lado que compartió en stories de Instagram.

Gracias Dios por crear este encuentro con esta persona tan hermosa. Por todas las cosas buenas que vivimos y tenemos, pero, sobre todo, por hacerme ver donde no están mis límites en el amor, como en todo. Se que hay algo inmenso que nos sostiene y protege y eres tú. ¡Gracias por tanto!”, escribió en aquel entonces.

A partir de ahí, compartió un par de fotos al lado del exMandatario, pero al ver el revuelo que causaron, decidió dejar de hacerlo y hacer completamente privada su relación.

Pero otros internautas la felicitaron por la reflexión que compartió al lado de la fotografía de ella con su hija Carlotta, incluso le preguntaron si ha pensado en publicar un libro, a lo que ella respondió que con todo lo que ha escrito podría sacarlo.

No sabes cómo me piden que escriba un libro. Tengo tantas cosas que escribo que ya fácil lo podría hacer. Tanto que compartir que me nace escribir”, comentó. Con esto deja la puerta abierta a la posibilidad.