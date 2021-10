Tania Ruiz se defiende de duras críticas por su romance con Enrique Peña Nieto

Ciudad de México.- Muchos han sido los ataques que ha recibido Tania Ruiz tras anunciar su romance públicamente con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, por lo que Tania Ruiz se defiende de todos los haters que la acosan en las redes sociales.

Fue el día de hoy que la modelo utilizó su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje a todas esas “pirañas cibernéticas” que la han juzgado, y de mala manera, después de ver las fotografías de su viaje a Roma junto a su actual pareja.

El motivo del viaje al viejo continente fue para celebrar el cumpleaños de Tania, quien se dirigió de manera contundente contra sus haters:

Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme. Saber mi nombre no implica conocerme”, reveló en sus historias.