México.- Es de sabios equivocarse y Ninel Conde es consciente de esto.

Tras estar envuelta en varios escándalos en torno a su esposo, el empresario Larry Ramos, quien está prófugo de la justicia y ser desalojada de su departamento en Miami por un adeudo en la renta; Ninel Conde da la cara al público.

‘El bombón asesino’ publicó un mensaje admitiendo su error. Reconoce que se equivocó con Larry, pero sus presentaciones son lo que mantiene estable y con fuerza para sobrellevar la situación.

Actualmente y tras lo ocurrido con Ramos, Ninel se encuentra promocionando su gira ‘Dulce Renacer’ aunque la gira, solo está preparada en Estados Unidos.

Se sabe que las autoridades americanas interrogaron a Ninel sobre Ramos y le dieron instrucciones de no salir de Estados Unidos mientras la investigación está en curso.

El mensaje que publicó en Instagram rápidamente se viralizó y los fans enviaron muestras de apoyo al ‘Bombón asesino’, quien asegura que gracias a su fe y Dios vuelve a los escenarios más fuerte que nunca.

Dios me permite volver a los escenarios en estos momentos que si bien estoy rota por dentro y por fuera… me permite sanar y sacar toooooodo en estos shows que serán inolvidables. No quiero imaginar lo que serán estos shows. Si lloro me pasan un tequila! ¡Los espero y los amo!" finalizó Ninel.