Destrozan en redes sociales a Tatiana por cantar con drag queen, ella responde

México.- Tatiana fue duramente criticada en redes sociales por dejar a un lado su papel de “Reina de los niños” para cantar con una persona de la comunidad LGBTQ+, cuyo video compartió ella misma en su Instagram.

Tatiana se vistió de negro y recargó su maquillaje para cantar con la drag queen “Miss Velvetine”, con motivo del mes del orgullo LGBTQ, pero le acarreó críticas y baja en seguidores.

La intención de Tatiana era mostrar su apoyo a la comunidad LGBTQ+ a través de su nueva colaboración musical “Be Proud”, junto a “Miss Velvetine”, una famosa drag queen, pero no pensó que le traería fuertes críticas.

La misma “Reina de los niños” compartió parte del video en sus redes sociales, en donde se le ve vestida de negro y con un maquillaje recargado de negro, cantando con la drag queen.

En el mismo post, Tatiana le pide a sus detractores no meterse con las convicciones personales y sexuales de los demás, sin dejar de lamentar que en pleno 2021 aún exista la intolerancia y el narcisismo.

Y recordó que los derechos humanos no son algo que se tenga que poner a discusión, que dependan de una opinión o de una religión. Los derechos a la integridad, amar, ser respetado y vivir con tu vida a tu manera son inamovibles y es algo a lo que todas las personas tienen derecho por el simple hecho de nacer, agregó la cantante.

El único lugar donde tienes derecho a poner tus reglas es tu propia casa, no puedes impedir que las demás personas sean felices, así que si tanto te molesta, quédate en tu casa y no salgas de ahí”, remató la cantante.

La ex esposa de Andrés Palacios reconoció el apoyo incondicional de su público al que le agradeció por sus buenos comentarios, pues son el ejemplo perfecto de porqué aún es necesaria la visibilidad y alzar la voz en pro de las minorías.

Tatiana se encuentra más que feliz con el estreno este miércoles, 23 de junio, de “Be Proud”, la colaboración con “Miss Velvetine”, una artista originaria de Monterrey.

Aunque ella está más que feliz, esta colaboración no solo dejó sin algunos seguidores a Tatiana, sino que le recriminaron que mezcle una situación política con los niños, que son su público.

Nunca más te seguiré porque ahora has mezclado algo político con lo que siempre debió ser solo para niños, lástima ¡adiós!”, “Ya no te voy a seguir”, “Ya me decepcionaste”, “¿Cuánto te pagan por ideologizar niños, Tatiana? Ya no eres la reina de los niños, eres otro títere más del entablishment actual. Te vendiste, pierdes otro seguidor”, le escribieron seguidores a Tatiana.