Tatiana se destapa y muestra su lado más sexy en traje de baño

México.- Tatiana, la ‘reina de los niños’, mostró su lado más sexy en Instagram con unas fotografías en traje de baño con las que dejó ver lo bien que se conserva.

La cantante de 51 años de edad se destapó y lució su figura ante 253 mil seguidores en esta red social donde generalmente comparte fotografías de su día a día o de sus presentaciones infantiles.

Una sirena. Bella para siempre”, “Tatiana, tan linda como siempre, yo prefiero el sol”, “Si me encanta el calor también. Te ves súper hermosa y ese paisaje hermoso también”, “Es mi idea o te veo mucho más guapa, delgada y con un look mucho más moderno”, se lee entre los halagadores comentarios.

A mediados de septiembre, Tatiana se dio una escapada a la playa tomando todas las precauciones por la pandemia del Covid-19, y contó su experiencia.

Amor el mar y nuestras playas mexicanas, le pensé mucho para salir de viaje, en marzo se me habían cancelado dos viajes a la playa y se perdieron, entonces pensé ‘Me lo merezco’ me hice la prueba Covid-19, salí negativa, me compré un traje desechable para el viaje en avión y me vine a encerrar a Cancún pero con esta vista y estas arenas tan blancas es increíble. Viendo tortugas nacer, agradeciendo, recargando energía, con bellas amigas, en #risoterapia y largas charlas a la luz de las estrellas”, escribió.