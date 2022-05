México.- Christian Araya es el tatuador de Costa Rica que tapó el último tatuaje que Christian Nodal tenía en honor a Belinda, el de la palabra 'Utopía', pero no tenía ni idea de lo que significaba hacer este trabajo.

Durante su estancia en Costa Rica, donde Christian Nodal se presentó este fin de semana como parte de su Forajido Tour, acudió a un estudio de tatuajes en el que Catalina, una niña de 10 años, le tatuó un corazón verde en la mano, y el papá de la pequeña fue el encargado de tapar la palabra 'Utopía' de la frente del cantante, con una flor de cerezo.

Nodal acudió a un estudio de tatuajes en Costa Rica, donde se tapó la palabra 'Utopía' de la frente. Foto: Instagram

Sin embargo, Christian Araya no estaba enterado de lo que significaba precisamente ese tatuaje que le tapó a Nodal, pues no tenía ni idea de toda la polémica que hay en torno al intérprete de "Botella tras botella" con su ex prometida Belinda.

En entrevista con "Ventaneando", el tatuador contó detalles de este trabajo que realizó en la piel de Nodal, y la pequeña Catalina platicó cómo fue que el cantante dio con ellos.

"Nodal buscó en Instagram tatuadores de Costa Rica le salí yo y salió Samsara estudio", dijo la pequeña Cata.

Ni Catalina ni su papá querían cobrarle a Nodal por los tatuajes que le hicieron, pero él insistió y les dio un 'puño de billetes'. Foto: Instagram

"Yo sinceramente me di cuenta hoy de todo lo que significaba que él se hubiera hecho este tatuaje... Él habló conmigo, me dijo que quería una flor de cerezo en la frente, me indicó más o menos el lugar donde la quería y que quería que Catalina le tatuara la mano", contó Christian Araya.

Y ya hoy viendo todas las noticias y todo lo de la farándula me di cuenta, pero en ningún momento me di cuenta de lo que estaba cubriendo", reveló el tatuador.

Nodal pagó 'un puño de billetes' a Catalina por su tatuaje

El artista tatuador reveló que no quería cobrarle nada a Christian Nodal, pero que él no aceptó e insistió en pagarles, pues además les dijo que a partir de ese momento el corazón verde que le hizo 'Cata' en la mano era su favorito.

"Cuando nos preguntó cuánto nos debía, porque ya se iba para el hotel, yo le dije que no, que no era nada, que ya solamente el hecho de haber estado ahí y obviamente toda la publicidad que nos dio por sus redes sociales no le íbamos a cobrar, pero él no quiso, dijo 'yo algo le tengo que dar a Catalina, porque este es mi tatuaje preferido de hoy en adelante', y sacó un puño de billetes y se los dio, pero Catalina los guardó y no sabemos ni siquiera cuánto es todavía", finalizó Araya.