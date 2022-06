Ellos son los artistas que participarán en el concierto homenaje a Taylor Hawkins

California.- Foo Fighters anunció quiénes serán los artistas que los acompañarán en el tributo a Taylor Hawkins este 27 de septiembre en Los Ángeles.

Entre los invitados se encuentran: Greddy Lee y Alex Lifeson de Rush, Nillo Sixx de Mötley Crue, Miley Cyrus, Joshua Homee (Queen of the Stone Age), Joan Jett, Brian May, Mark Ronson, Alanis Morrisette, Gene Simmons, Chad Smith y Wolfgang Van Halen.

Hawkins, quien fuera batería de la banda desde 1997, falleció en Bogotá, Colombia, el pasado 25 de marzo. Tenía 50 años.

Foo Fighters anunciaron que, junto a la familia del batería, la banda celebraría la trayectoria y vida de Hawkins con dos conciertos especiales en Londres y Los Ángeles. 'The Taylor Hawkins Tribute Concerts', como los han bautizado, tendrán lugar en Wembley el 3 de septiembre y en el Kia Forum de Los Ángeles el 27 del mismo mes. Ambos shows serán benéficos.

Los Foo Fighters. Foto: Especial.

La primera ola de confirmaciones para el show inglés tendrá a Liam Gallahger, Mark Ronson, Josh Homme (Queens of the Stone Age), Supergrass, Brian May y Roger Taylor (Queen), Wolfgang Van Halen o Chrissie Hynde (The Pretenders), entre otros.

Además, los conciertos contarán con la aparición especial de Dave Chapelle, humorista.