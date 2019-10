Taylor Swift podría batir este récord de Michael Jackson

Estados Unidos.- Taylor Swift está a punto de quitarle a Michael Jackson el título del artista con mayor número de premios American Music Awards, si en la edición de este año se lleva al menos una estatuilla.

A lo largo de su carrera, el “Rey del Pop” obtuvo 24 estatuillas y hasta ahora Swift lleva 23.

Taylor Swift lleva ganadas 23 estatuillas de los American Music Awards.

Este año, la cantante está nominada en cinco categorías: Artista Femenina Favorita de pop/rock, Artista Adulto Contemporáneo Favorito, Álbum Favorito de pop/rock, por Lover y Vídeo Musical Favorito por You Need To Calm Down.

Es decir, si esta edición Taylor se lleva al menos un premio igualaría el récord de Michael Jackson, pero si se lleva dos o más superaría al Rey del Pop a sus 29 años.

Apuesta por Lover

Luego del éxito de su último álbum, Reputation, con el que llegó a tener llenos totales en su gira mundial en estadios, Taylor Swift volvió a la escena musical con Lover.

Este último material discográfico abre un nuevo ciclo en la carrera de la cantante, pues está bajo el sello de Universal Music y en sus canciones, en lugar de mandar indirectas a sus exnovios, habla sobre las cosas que ama.