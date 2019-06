Taylor Swift sacará nuevo disco en agosto y fanáticos ‘enloquecen’

Estados Unidos.- Luego del éxito obtenido con su último material discográfico Reputation, Taylor Swift anunció que en este agosto lanzará un nuevo disco que se llamará Lover.

Su último trabajo llevó a la cantante a realizar una gira mundial en estadios, logrando agotar entradas en casi todos los recintos.

Tras su gira, Taylor Swift se tomó un descanso de la escena musical y se dio tiempo para escribir nuevas canciones que estarán incluidas en Lover. El primer sencillo de este disco fue ME!, la cual interpreta junto a Brendon Urie, vocalista de Panic! At The Disco.

Enseguida del anuncio de Lover, sus fans dejaron miles de mensajes en su perfil de Instagram en los que expresaron lo emocionados que están en que llegue la fecha para poder escuchar el resto de su trabajo.

Posible visita a México

Taylor Swift mantuvo a sus fans en “ascuas” para el lanzamiento de su nueva música, pues por varias semanas dejó a sus seguidores a la expectativa de un anuncio.

Inclusive creó un temporizador personalizado en Instagram para el estreno de ME!.

El contador fue compartido por la misma cantante en sus redes sociales y lo promocionó además en pantallas de anuncios ubicados en grandes ciudades del mundo y pidió a sus fans compartirle una foto en caso de que vieran el contador en sus ciudades.

Una seguidora mexicana de Swift notó que en una pantalla de la Ciudad de México se proyectó el contador, lo que levantó sospechas de que Taylor Swift pudiera venir por primera vez a México.

Cabe resaltar que en sus más de nueve años de carrera y a pesar de haber realizado ya 3 giras mundiales, la cantante estadounidense no ha ofrecido ningún concierto en nuestro país.