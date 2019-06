Taylor Swift usa su música para apoyar el respeto a la comunidad LGBT+

Estados Unidos.- Desde los primeros anuncios de su nuevo material discográfico, Taylor Swift demostró que su música estaba por ser completamente diferente a lo que había hecho.

Contrario a su álbum Reputation, cuando la cantante lanzó los avances de su sencillo ME!, junto a Brendon Urie, los colores pastel inundaron su cuenta de Instagram, lo que levantó sospechas sobre su apoyo a la comunidad LGBT+.

Con el inicio de junio, considerado como el Pride Month, la rubia compartió una nota en la que pedía la igualdad de derechos para todos los ciudadanos norteamericanos y el apoyo del senador Lamar Alexander para que se apoyaran las leyes a favor de la no discriminación de la comunidad LGBTQ.

Canta a favor de los derechos

Y como era de esperarse, Need To Calm Down, el segundo sencillo de su nuevo disco, fue un discurso de apoyo y rechazo para aquellos que discriminan a las personas homosexuales y transgénero.

Tanto la letra como el video está repleto de referencias criticando a quienes hacen comentarios ofensivos hacia quienes no comparten sus mismas preferencias o gustos.

Asimismo, al final del video Taylor pide el apoyo de sus fans para firmar una petición que promueve en Change.org para pedir al Senado de Estados Unidos la protección de los derechos de los miembros de la comunidad LGBTTTIQ.

Mostremos nuestro orgullo demandando que, a nivel nacional, nuestras leyes de verdad traten a los ciudadanos por igual.

Por favor firma mi petición para que el Senado apruebe la Ley de Equidad en Change.org”

Katy Perry y Ryan Reynolds la respaldan

Como lo hizo en Bad Blood, donde aparecieron varias de sus amigas famosas como Gigi Hadid, Jessica Alba o Selena Gómez, en esta ocasión varias personalidades famosas aparecieron en el video de Taylor Swift.

Entre los famosos que aparecen a lo largo de Need To Calm Down están: la conductora Ellen DeGeneres, el representante de la comunidad Drag Queen Ru Paul, las cantantes Ciara y Hayley Kiyoko, los actores Ryan Reynolds y Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), y los cantantes Adam Lambert y Chester Lockhart, entre otros.

Asimismo, la aparición que más impactó tanto a los fanáticos de Taylor Swift como de Katy Perry fue la aparición de ésta última para que ambas fueran el "combo perfecto". Pues tras cinco años pelea entre ambas, limaron asperezas.

