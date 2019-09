Te adoro Pepillo: así le aclara Andrea Legarreta a Adame su amistad con Origel

CDMX.- La conductora Andrea Legarreta, quien se ha visto envuelta en un escándalo de infidelidades y abuso de poder, dejó claro que su amistad y cariño con el periodista de espectáculos Juan José Origel, conocido como "Pepillo", está por encima de todo y de lo que pueda decir el actor Alfredo Adame.

Parece ser que con esto, la presentadora de Televisa le quiere aclarar a Alfredo Adame que señalar a “Pepillo” como el causante de que se filtraran unos audios que dañaban la imagen de ella, no cambia su cariño ni relación con él.

La también actriz compartió en su perfil de Instagram una fotografía en la que aparece al lado del periodista leonés, sonrientes.

Fue compartida en su red social de Instagram, con sus 3.7 millones de seguidores, quienes le volvieron a refrendar su apoyo y cariño, respecto a las agresiones de las que ha sido víctima por parte de su ex compañero del programa Hoy, Alfredo Adame.

Y Juan José Origel, quien ha trabajado por años con la guapa esposa de Erik Rubín, no tardó en responderle y señalarle su admiración por lo buena madre y amiga que es. Incluso le pidió no hacer caso a comentarios de personas (refiriéndose a Alfredo Adame) que solo quieren hacer daño.

Andrea hermosa, has sido para mi una amiga hermosa, incondicional y te admiro por ser la madre que eres, la hija, la esposa y la amiga. Por eso te va como siempre te ha ido, no hagas caso a personas que solamente vinieron al mundo a hacernos daño. Como decía Juan Gabriel, no vale la pena”, escribió.