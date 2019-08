Te deformaste la cara, pareces Alfredo Palacios: tunden fans a Lis Vega

Ciudad de México.- La actriz cubana Lis Vega compartió un breve video con sus miles de seguidores en sus redes sociales para mostrarles los resultados de su trabajo en el gimnasio, un escultural cuerpo que no le pide nada a otras famosas como Yanet García o la estadounidense Kylie Jenner.

La también vedette de 41 años posó para la cámara desde el gimnasio en un diminuto top y un leggin color piel que simulaba que estaba desnuda, pero lo que más llamó la atención fue su rostro, el cual luce diferente, al parecer es el resultado de bótox, así como colágeno en los labios.

La cubana baila de rodillas de un lado a otro de manera sensual, lo que ayudó a que el video llegara a las 75 mil reproducciones en unos minutos en su perfil de Instagram.

Los comentarios de sus seguidores fueron muchos, pero la mayoría coincide en que ella ya era bella y no necesitaba de retoques que, antes que ayudarla, le desfavorecen.

Incluso hubo quienes le escribieron que se veía mejor antes de que se hiciera retoques en el rostro, y la compararon con su compatriota, la actriz y vedette Niurka Marcos.

Hola hermosa, siempre me has gustado y eres una mujer muy hermosa pero la verdad eso de los labios no te va para nada”, le escribió otro seguidor.

Sobre los cambios que ha sufrido en su rostro, la cubana Lis Vega justificó la colocación de colágeno en los labios y el bótox en su rostro, pues ella vive de su imagen.

Me puse colágeno en la boca porque yo tengo una cicatriz aquí, ¿la ves?, yo me caí en el Salón México hace muchos años... me caí en un ensayo antes de estrenar, me caí de boca y me dieron nueve puntos... y este diente se me metió hasta adentro.... la gente es mala, no importa les gusta, no les gusta...”, respondió