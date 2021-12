‘Te fuiste en paz papi’ Muere papá de Arath de la Torre

Cancún, Quintana Roo.- A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor Arath de la Torre compartió la triste noticia del fallecimiento de su padre, quien radicó en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, junto a su mamá Estela Balmaceda, y en la misma ciudad también vive uno de sus hermanos.

Sin brindar más detalles acerca de las causas del deceso, el también presentador del programa Hoy, colgó de su muro en la red social un par de fotografías de su papá que también se llamaba Arath.

El anuncio de la sensible pérdida de su padre la realizó en su cuenta de Instagram en donde le dedicó un emotivo mensaje de despedida al cual acompañó con un par de instantáneas, una de retrato y la otra de la misa que se ofreció en su honor y con las cenizas presentes.

Te fuiste en paz papi, me educaste, me abrasaste, me diste muchas herramientas para poder sobrevivir y sobre todo mucho amor y a no rendirme ante nada, me dejaste dos hermanos maravillosos y siempre luchaste por la familia !!! Vuela alto papi, te voy a extrañar mucho", dice el mensaje.