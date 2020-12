‘Te lloro, te río, te reclamo, te extraño, te huelo’: Jaime Camil a su papá

México.- El actor mexicano Jaime Camil le dedicó un mensaje en redes sociales como homenaje a su padre, Jaime Camil Garza, quien falleció el pasado domingo aparentemente a causa de septicemia catastrófica.

El protagonista de la telenovela de Televisa, ‘La Fea Más Bella’ añadió que su padre siempre fue un ser caritativo, que buscó apoyar tanto a sus allegados como a desconocidos, y que si de algo le proveyó tanto a él como a sus hermanos, además de cosas materiales, fue su cariño y sus atenciones.

Sabía ser amigo de verdad y siempre le buscaba el lado simpático a la vida y a las situaciones. ¡Era un bromista empedernido! Bromas buenas y pesadas; o entendías su humor o no, no habían medias tintas”, agregó.

En su texto, la estrella agradeció tanto los mensajes de aliento de sus seres queridos y de sus fans como los buenos recuerdos que las personas le han compartido de momentos que vivieron con su progenitor.

Te lloro, te río, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada respiro. Sé que el tiempo me ayudará a procesar y entender que quizás ya no haya respuesta cuando diga: ‘Pá, ya no me rascarás la espalda cuando me acueste arriba de ti’ (sí, desde luego lo seguía haciendo), pero sé que en cada sentimiento ahí estarás y me escucharás siempre y seguramente te reirás mucho de mí”.