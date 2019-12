¡Te me tapas escuincla!: Raúl Araiza a su hija, quien se lució en bikini

México.- El conductor y actor Raúl ‘El Negro’ Araiza reaccionó de una manera que no se esperaba a la publicación de una fotografía de su hija Camila en redes sociales. Parece ser que no le pareció que la mayor de sus hijas publicara una fotografía en bikini y la reprendió.

Con esto, el actor del ‘Tenorio Cómico’ ha dejado ver que es un papá protector y amigo de sus hijas, pero también celoso.

Su hija Camila compartió una fotografía en la que se le ve en traje de baño rojo saliendo del agua.

Te me tapas en este preciso momento, escuincla rebelde”, escribió el actor de 55 años.

Y las reacciones de los cibernautas no esperaron, algunos le aconsejaron relajarse, otros le advirtieron que era apenas el comienzo.

Espérate, todavía tendrás más enojos cuando la veas con el novio”, “Déjala, así son”, “Suegro”, “Papá protector y celoso, ja ja ja ja, Dios te bendiga siempre a ti y a tu familia”, le escribieron al conductor de ‘Hoy’.

Incluso la actriz Sherlyn le pidió a Araiza no ser celoso, pues su hija mayor es hermosa, otra persona le comentó algo similar y el actor se tomó el tiempo para responder y decir: ‘Oh, no me ayudes’.