¿Te quedaste en casa? Noelia te regala este video

Puerto Rico.- Noelia, cantante y actriz puertorriqueña, ha regalado en sus redes sociales, un video para todas las personas que no salieron ayer a divertirse, para que no se sientan mal, les dejó un candente clip.

La cantante está próxima a lanzar su página de internet sólo para adultos, por lo que no pierde la oportunidad de hacer promoción y dar a sus seguidores más razones para ver sus sensuales publicaciones.

Esta vez, Noelia publicó en sus redes sociales, un video en el que viste una minifalda y una blusa color negra, al parecer se encuentra en un club nocturno bailando en un tubo.

El video, que actualmente suma más de 177 mil reproducciones y casi mil comentarios en los cuales sus seguidores dejan claro lo hermosa que es la cantante 'tica'.

Muchas gracias Noelia no se que haría sin ti ��cada día estás más bella", "Gracias! Por el baile me has hecho muy feliz besos donde tu los quieras", "Wooooooooooooooow Simplemente bellísima y espectacular como siempre saludos Noelia hermosa que Dios te bendiga siempre cuidate mucho MUJER BONITA y no cabe duda de que tu eres toda una DIOSA SENSUAL Y BONITA".