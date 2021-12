Tecate Bajío: Género urbano y rap se imponen en festival

AM.- Tecate Bajío se posicionó en Guanajuato como uno de los festivales más queridos y dejó a más de 20 mil personas con recuerdos inolvidables tras el tiempo más álgido de la pandemia por COVID-19.

El Autódromo de León se convirtió en un gran set que se dividió en dos escenarios, donde los recuerdos musicales son ahora parte de la vida de los fans de la música.

Una de las más esperadas fue Mon Laferte, quien con su tierna pancita de embarazo, brindó un set con lo mejor de su repertorio. Muchos fans, aguantaron el sol y el frío de la noche, solo por escuchar su voz.

Pero antes, el género urbano, el rap, la electrónica se impusieron en los escenarios.

Bizarrap, Neto y Yoss Bones, y el argentino L-Gante dieron cátedra de su talento, y confirmaron porqué son de los favoritos de las redes sociales.

Bizarrap, recién ganador del Grammy, tocó en la caída del sol y los fans no dejaron de aplaudir. Mientras que Neto y Yoss Bones agradecieron por estar en Guanajuato, y lanzaron sus mejores rimas.

una de las artistas principales fue la chicana Snow That Product, quien fue todo un acontecimiento en el escenario.

La méxico-americana, agradeció por estar por primera vez en Guanajuato, lanzó un set, que después, tuvo que parar por cuestiones de tiempo.

Pero no me importa que no podamos cantar, yo voy a estar aquí tomando fotos con todos ustedes. Bien dicen que el enemigo de un mexicano, es otro mexicano”, arremetió la artista.