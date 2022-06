Jalisco.- El Tecate Coordenada destapó su line up para su edición 2022 la que regresa con todo el poder después de la pandemia.

Airbag, Allison, Amandititita, Apocalyptica, Banda Los Recoditos, Bratty, Caifanes, Caligaris, Camilo Séptimo, Carla Morrison, Carlos Sadness, Cat Power, Cuarteto de Nos, División Minúscula, Emir Kusturica & The Non Smoking Orchestra, Enjambre, Fran, Francisca Valenzuela, Gepe, Hummersqueal, Jack White, Kaia Lana, Kenia Os, Lefty SM, Los Fabulosos Cadillacs, Love Of Lesbian, Maldita Vecindad, María Mezcal, Moderatto, Moenia, Out Of Control Army, Polo & Pan, Rozalén, Sen Senra, Taburete, Technicolor Fabrics, Too Many Zooz, Travis, Trueno, UMO, Wiplash, Wos y YSY A.

Apocalyptica es una de las bandas principales. Foto: Especial.

Durante seis exitosas ediciones, Tecate Coordenada ha logrado colocarse entre los gigantes del entretenimiento en nuestro país.

Nuevamente con cuatro escenarios (dos principales y dos alternos) repartidos estratégicamente y el ya tradicional Casa Comedy, que en esta ocasión presentará a Alex Quiroz, Alexa Zuart, Alexis de Anda, Chaparro Salazar, “Deberías de probarlo” con Karla Camacho, Mau Nieto, Platanito Show y un espacio para los espontáneos asistentes al festival: “Ídolos del Open”.

Jack White es otro de los talentos. Foto: Especial.

Tecate Coordenada vuelve a traer todo lo que el público tapatío ama de su festival: áreas de descanso, hidratación, firma de autógrafos y zona de food trucks, donde podrás disfrutar de una amplia variedad de alimentos y bebidas.

El festival está pensado para crear toda una experiencia inmersiva y sensorial para todos los asistentes en la que no solo disfrutarán de la música, si no de dos días en donde sus cinco sentidos podrán vibrar en un valle lleno de color, diversión y entretenimiento.