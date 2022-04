Tecate Pal Norte 2022: Estos fueron los mejores momentos del primer día del festival

Monterrey.- El Festival Tecate Pa'l Norte movió las fibras de los melómanos quienes se reencontraron con sus artistas favoritos en su primer día.

The Libertines, Andrés Calamaro, C. Tangana, Papa Roach, Khea, Los no tan tristes, Natanael Cano, entre muchos otros que dieron increíbles shows.

Natanael Cano. Foto: Especial.

El momento que se llevó la noche fue cuando Moderatto se apoderó del escenario junto con Danna Paola para interpretar "Sólo quédate en silencio" de RBD.

A través de una transmisión en vivo, la intérprete explicó su vestuario, pues lució un conjunto formal, dijo ser "el novio" mientras que Jay de la Cueva lució un vestido blanco, fingiendo ser "la novia".

Otro de los episodios más esperados fue la participación de Maroon 5, quienes abrieron con su éxito "Animals" en el escenario Tecate Light para seguir con sus grandes éxitos como "This Love" y "Moves Like Jagger".

Los Cadillacs. Foto: Especial.

C. Tangana deleitó a sus fans con canciones como "Nunca Estoy" y "Demasiadas mujeres", además, invitó al escenario a Adriel Favela y a Carín León.

A través de Twitter, internautas compartieron videos que lograron capturar lo cual fue muy agradecido por quienes no pudieron asistir, ya que fue uno de los shows más esperados del festival regio.

Maroon 5. Foto: Especial.

Los Caligaris, una banda que siempre anima al público y se ha convertido en una de las favoritas para escuchar en vivo, se presentó en el escenario Tecate Light y prendió la fiesta en el lugar con sus más grandes éxitos como "Todos locos" y "Razón".

El Festival se realiza este 1 y 2 de abril. Foto: Facebook.

Tampoco pudieron faltar en esta edición Nicki Nicole y Trueno, quienes interpretaron "Mamichula", uno de los momentos favoritos de todos sus fans que asistieron este 1 de abril.