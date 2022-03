Tecate Pal Norte revela su cartel por día

AM.- El Festival ‘Pal Norte’ destapó su cartel completo por día, y ya se ganó el amor de sus seguidores.

El festival contará con 9 escenarios, en los que se repartirá todo el talento este 1 y 2 de abril, y aunque no se dan a conocer los horarios, ya causaron expectativa.

Tecate Pal’ Norte: Line Up por día

La euforia y emoción llegarán el viernes 1 de abril con Maroon 5, Los Fabulosos Cadillacs y The Libertines como los headliners del primer día del Tecate Pal’ Norte, quienes estarán acompañados por Andrés Calamaro, C. Tangana, Los No Tan Tristes y Natanael Cano.

Line Up. Foto: Tecate Pal Norte

Con ellos, también se presentarán: Los Caligaris donde el ska y las rutinas circenses se harán presentes; el rap a cargo de Khea; Álvaro Díaz, una de las propuestas más frescas del género urbano; las canciones melancólicas de folk con Kevin Kaarl; el icónico dúo de música norteña: Los Cadetes de Linares y el postpunk con Molchat Doma, entre muchos más.