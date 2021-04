Filtran VIDEO de audiencia a Eleazar Gómez, Tefi Valenzuela exigía justicia llorando

México.- El video de la última audiencia de Eleazar Gómez fue filtrado y en él se escucha a su víctima, Tefi Valenzuela, decirle al Juez que para ella lo justo era que él recibiera una sentencia, pues quiere evitar que siga lastimando a más mujeres.

A la modelo peruana se le escucha impotente y al borde del llanto decirle al juez que ella quería un castigo más justo, ya que el actor de Televisa, Eleazar Gómez, ha agredido a por lo menos otras tres mujeres, pero que acepta el acuerdo.

Esto se da a conocer a días de que a Eleazar Gómez le fue concedida la libertad condicional por tres años a cambio de recibir terapia psicológica, pedirle perdón a Tefi de manera pública y entregarle 420 mil pesos como reparación del daño.

Indignada y llena de impotencia, Estephanie Valenzuela le dijo al Juez que para ella lo justo era que Eleazar Gómez fuera sentenciado. Foto: Facebook.

Todo esto no fue suficiente para la víctima, quien le explicó al Juez por qué esperaba un castigo más severo para el actor, quien la golpeó e intentó estrangular en noviembre pasado, sólo porque no la vio contenta por su compromiso.

No sé en qué momento se volteó la figura así, según yo tendría que haber un juicio… donde se tenga una sentencia y salga culpable, que eso es lo que para mí era justicia, según las leyes mexicanas”, se le escucha decir.

Y aunque agradeció que Eleazar le pidiera perdón y reconociera su culpabilidad, cuestionó molesta e indignada por qué no lo declararon culpable, pues no era la primera vez que la mordía.

El 3 de noviembre de 2020, Tefi posteó esta fotografía, la cual fue la última que comentó Eleazar Gómez. Foto: Facebook.

Para mí esto, fuera de que mi cara ya se arregló, que ya pasó el tiempo, que estoy haciendo mi vida, yo no sé ya porque todos los días hay víctimas de esto. Eleazar no es la primera vez que golpea a una mujer y no es la primera vez que me muerde”, dijo Tefi Valenzuela molesta.

Tefi Valenzuela rechaza que haya aceptado dinero a Eleazar Gómez

En la misma audiencia se le escucha decir a la también cantante que el dinero para ella no es importante, pues no repara el daño causado y tampoco garantiza que no violentará a más mujeres.

A mí me van a dar dinero por la reparación, creo que hay cosas que no se van a reparar y esto que yo voy a cargar por el resto de mi vida, no se va a pagar con esto”, señaló.

Al final, la modelo y cantante peruana dejó claro que para ella no se hizo justicia, pero se apega a lo que el Juez dicta.

No siento que se esté haciendo justicia, si él no va a salir culpable, no va a recibir una sentencia, el va a venir a firmar una carta y dinero, ¿realmente sienten que eso es lo que las víctimas sienten que es justo?”.

Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez fueron pareja hasta inicios de noviembre de 2020 cuando él la golpeó e intentó estrangularla y ella lo denunció penalmente. Foto: Especial.