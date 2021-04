Tefi Valenzuela rechazó 3 millones de pesos de Eleazar Gómez y no lo perdonó

Ciudad de México.- Después de que Eleazar Gómez quedara en libertad condicional el 25 de marzo porque supuestamente su ex novia Tefi Valenzuela le otorgó el perdón tras golpearla en noviembre del año pasado, ella misma es quien aclara que no es verdad, que de hecho, nunca lo perdonará.

Eleazar Gómez ofreció una disculpa pública a Tefi Valenzuela, tras dejar la cárcel a finales de marzo./ FOTO: Especial

A través de un video publicado en la cuenta de Twitter del programa “Ventaneando”, la peruana explica paso a paso el proceso judicial de Eleazar Gómez, para que los medios y las demás personas no se confundan, pues ella ni dio el perdón, ni aceptó dinero.

No he recibido ni un peso hasta el día de hoy del caso que tengo contra Eleazar Gómez y tampoco he otorgado el perdón.

No sé sinceramente en qué momento pasé de ser la víctima a ser la culpable de que él esté en libertad pero las cosas son así”, comenzó a contar Tefi.

El programa "Ventaneando" compartió este video con Tefi Valenzuela explicando su situación judicial./ FOTO: Especial

Recordó la fecha en la que fue agredida por el actor de Televisa, y aunque ofreció pruebas de los golpes por medio de fotografías, éstas fueron consideradas insuficientes.

El 4 de noviembre del 2020, Eleazar me golpeó, me mordió, me ahorcó, tuve miedo de perder mi vida en manos de él, producto de eso lo denuncié y con las pruebas él fue puesto en prisión preventiva y se desvinculó a un delito de violencia familiar equiparada, producto de eso Eleazar pasó 5 meses en prisión, se declaró culpable para poder acceder al procedimiento abreviado para lo cual teníamos una audiencia el día 16 de abril”, detalló la modelo.

Tefi Valenzuela fue agredida por Eleazar Gómez y estas fotografías presentó como pruebas.

Se cae audiencia entre Tefi y Eleazar

Tefi solo tenía que esperar a que llegara el 16 de abril para continuar el proceso de su denuncia, sin embargo, le avisaron que tenía una audiencia antes que la sorprendió.

El día 25 (de marzo) me dicen que teníamos una audiencia para la revisión de medidas cautelares y para mí fue una sorpresa que no sólo era esto, sino también le habían otorgado el derecho a la suspensión condicional del proceso. Es derecho de los primodelincuentes y como ustedes saben tiene muchas denuncias públicas pero ninguna penal excepto la que yo puse”, aclaró.

Ante esta nueva situación, Tefi habló con su abogado para ponderar sus opciones y actuar de la manera más justa.

¿Qué opciones tenía yo? Primero el perdón, el perdón que yo nunca le di ni se lo voy a dar, con el perdón él hubiera salido sin condiciones, libre sin precedentes”, indicó.

Tefi Valenzuela es una modelo y cantante peruana./ FOTO: Instagram

Incluso, Tefi aseguró que pudo haber pedido los millones que quisiera, pero esto dejaría a cualquier otra mujer desprotegida en caso de que Eleazar volviera a cometer violencia familiar en un futuro.

Yo hubiera tenido que recibir dinero por debajo cuando yo quisiera, hubiera podido pedir 3 millones si me daba la gana y no lo hice porque con esto no garantizaba que si mañana o más tarde él vuelve a agredir a otra mujer, se vaya preso, ni le dejaba antecedentes, por eso es que el perdón nunca lo di y lo están confundiendo, la prensa está tratando de hacer creer algo que no es”.

Segundo, tenía la opción de poner el procedimiento abreviado, eso era lo que yo esperaba para el 16 de abril, lamentablemente como es primodelincuente y como mi delito fue considerado con lesiones leves él no alcanzaba una pena mayor a cinco años por lo que tiene derecho a llevar su pena por fuera de la cárcel”, lamentó.

Eleazar Gómez incluso fue despedido de la telenovela "La Mexicana y el Güero", por su demanda de violencia intrafamiliar.

Goza Eleazar libertad condicional

Tefi ahondó más acerca del derecho que tiene un primodelincuente para poder obtener una libertad condicionada, mediante el procedimiento abreviado.

Escribo una media aritmética, si (la condena) es menos de cinco años él iba a tener diez meses de prisión, como ya llevó cinco meses hasta ahora, le faltaban cinco, esos cinco, pagando una fianza los podía llevar igualmente por fuera, entonces ni por este procedimiento abreviado él iba a quedar en prisión porque así están las leyes, y así está la norma”, aclaró.

Un juicio normal, podía extenderse más de un año, aunque esto ya no fue posible porque Eleazar se declaró culpable.

Ahora tenemos la tercera opción, que era seguir el juicio normal, pero él al declararse culpable para el procedimiento abreviado, esto ya no tiene sentido porque él ya se declaró culpable y la sentencia vendría siendo la misma con la diferencia de que yo iba a pasar un año y medio en audiencias”.

Ahora la cuarta, que es la que mi abogado y el MP decidieron aceptar, fue la suspensión condicional, que es un beneficio de los primodelincuentes como Eleazar, solo se les otorga una sola vez por lo cual estamos agotando este recurso, la ley busca a través de la suspensión condicional darle a la víctima justicia en el tiempo más corto porque sería esta la mejor opción, primero porque él no sale libre, él tiene 3 años de libertad condicional, él tiene que ir a firmar cada tres meses, si él agrede a otra mujer se va inmediatamente a la cárcel, si él me hace algo a mí se va inmediatamente a la cárcel por eso también tengo protección, la necesito, para mí mis testigos y familiares”, finalizó Tefi en el video.