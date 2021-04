‘Malverde: El Santo Patrón’ la serie de Telemundo que romperá mitos

“Malverde, el Santo Patrón” está en plena grabación y los actores involucrados en el proyecto como Alan Slim, hablaron sobre la serie que promete ser una de las más exitosas de Telemundo.

En entrevista con AM, el actor comentó que poco a poco se involucra más en la historia y se sorprende de toda la historia que involucra a Malverde.

La historia es maravillosa, es un proyecto único y diferente a lo que he hecho; es una suerte estar con este tipo de personaje”.

“Tuve que leer toda la historia y todas mis escenas, todo el background de ‘Matías’ que es el personaje que interpreto para entender bien lo que piensa, un personaje en una dicotomía de por qué lado jugar, no puedo decir claramente lo que hace ni piensa, lo van a descubrir. Es un personaje muy idealista, con muchas facetas y un poco de ternura, pero al mismo tiempo un personaje aguerrido, carnal, y muy todo, estoy seguro que se van a identificar con él, lo van a querer”, adelantó.

Pedro Fernández será el personaje principal de este proyecto, del que aún no hay fecha de estreno.

Pedro Fernández, tendrá la responsabilidad de interpretar a Jesús Malverde, un conocido bandido que asaltaba a los hacendados y a las familias adineradas de la región para ayudar a los más pobres. Su popularidad creció tanto que preocupó a las autoridades y ofrecieron una recompensa por su captura.

La historia se centra en el año de 1870 en Sinaloa que se convertirá en una figura legendaria, casi religiosa, defensor del pueblo, protector tanto de inocentes como de pobres y desposeídos, y a su vez de narcos y malvivientes.

Matías es un personaje muy importante en la serie, porque muchas cosas no pasarían, si él no interviniera. Mi personaje en particular tiene un lenguaje elevado, de la época, ha sido un reto para mí manejarlo con un lenguaje coloquial, con palabras muy altas, y de mucho conocimiento, letrado, entonces sí es un reto para mí”.