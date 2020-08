Telemundo despide a famosa conductora y su suplente renuncia ¿por solidaridad?

Estados Unidos.- Al enterarse del despido de su amiga y compañera de ‘Al Rojo Vivo’ de Telemundo, María Celeste Arrarás, la guapa conductora de noticias, en solidaridad, Myrka Dellanos, reveló que sus días al frente del programa también están contados.

Myrka dio a conocer su decisión después de que se supo del finiquito de María Celeste, pues los productores han decidido darle otro rumbo al famoso programa de noticias de habla hispana.

La ex novia de Luis Miguel dio a conocer su solidaridad con Arrarás, quien es su ex compañera en Univisión, a través de su perfil de Instagram, donde aclaró que sólo estará unos días más al frente de ‘Al Rojo Vivo’.

De paso aclaró que desde su llegada a Telemundo el plan era estar de forma temporal.

Querida Marí… Te doy gracias por la oportunidad de presentar el programa juntas y me da tristeza al pensar que no estaremos haciéndolo en los próximos días que estaré en el programa. Mi tiempo en ‘Al Rojo Vivo’ también llega a su fin muy pronto y me alegra poder estar a tu lado en este momento”, escribió en Instagram.