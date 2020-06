Telemundo lo despide y rápido lo contrata Televisa, gracias a Galilea Montijo

México.- Gracias a la bella conductora de Televisa, Galilea Montijo, su gran amigo, el también conductor Héctor Sandarti, ya tiene trabajo en un proyecto culinario que la televisora de San Ángel ya prepara.

Así lo dio a conocer el periodista de espectáculos, Alex Kaffie, quien asegura que la mujer mejor pagada de Televisa, Galilea Montijo, que además tiene ahí el poder de cerrarle o abrirle puertas a quien se le pegue la gana, le consiguió chamba a su colega y amigo.

El presentador guatemalteco Héctor Sandarti se enteró de un día para otro que su contrato con Telemundo terminaba debido a un reajuste que realizan a causa de la crisis que atraviesan, causada por la pandemia del coronavirus (Covid-19) que tiene de cabeza a todo el mundo.

Aunque lo tomaron por sorpresa, Sandarti se mostró agradecido y con tristeza dijo adiós al programa ‘Un Nuevo Día’, matutino en el que estuvo por tres años al lado de Adamari López y Rashel Díaz.

El periodista agregó que el programa de cocina que Televisa prepara, cuyos participantes serán famosos, inicia grabaciones la primera semana de julio en una hacienda del Estado de México.

Dijo que en un inicio se tenía pensado a Andrea Legarreta o Raúl ‘Negro’ Araiza para conducirlo, pero gracias a la escultural Galilea Montijo será Héctor Sandarti, quien apenas estuvo una semana desempleado, bien por él.

Apenas este viernes 26 de mayo, a través de un Facebook Live, Sandarti dijo que aún no tenía un proyecto de trabajo en puerta.

Aún no hay, no tengo ningún próximo proyecto, no esperaba salir de Un Nuevo Día, yo me imaginaba en ‘Un Nuevo Día’ casi, casi jubilándome, trabajando ahí 10, 15 años más”, aceptó.