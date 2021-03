México.- El productor de Televisa, Juan Osorio, señaló que aún analiza qué pasara con el personaje de Mariano Rueda, en “Qué le pasa a mi familia?”, interpretado por el actor Gonzalo Peña, denunciado por participar en abuso sexual contra su ex novia.

Juan Osorio contó para El Universal que este viernes 12 de marzo dará a conocer si el personaje de Mariano se queda o si desaparece de la telenovela que se graba en Guanajuato capital.

El productor de televisión agregó que ya analiza con los escritores si desaparecen a Mariano Rueda, pues es un personaje importante en el melodrama donde también participan los primeros actores Diana Bracho, César Evora y Rafael Inclán.

El actor Gonzalo Peña, de origen español, quien ha participado en telenovelas como “El hotel de los secretos”, “Cita a ciegas” y “Amar a muerte”, está acusado de ser cómplice en el abuso sexual contra su ex novia, Daniela Berriel.

Previo al 8M, la modelo denunció a través de sus redes sociales que hace un año, en Acapulco, fue abusada sexualmente por Eduardo Ojeda, amigo de su ex novio, el actor Gonzalo Peña, quien vio todo y no hizo nada por ayudarla.

Y aunque el principal acusado ya fue detenido hace tres días en Acapulco, que fue donde se cometió el delito, Daniela dijo que aún falta Gonzalo Peña, quien tiene que responder ante la ley.

Gonzalo, no entiendo, no entiendo por qué sigues buscándome y no entiendo por qué ahora estás buscando a mi hermana. No entiendo por qué si viste que me estaban violando, no me ayudaste”, dijo la víctima en un video que compartió en Instagram.