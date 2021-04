México.- Andrea Rodríguez Doria, productora del programa “Hoy” de Televisa, fue víctima de la delincuencia cuando un hombre intentó robar su camioneta mientras ella compraba colchones.

La misma productora del matutino de Televisa compartió en redes sociales el desagradable momento que vivió cuando acudió a comprar colchones a una tienda de renombre, ubicada en un centro comercial de la Ciudad de México.

Andrea Rodríguez Doria iba acompañada de un amigo llamado Mario cuando pasó el intento de robo de su camioneta, la cual dejó en el estacionamiento de la plaza.

Para fortuna de la productora de “Hoy”, otro cliente identificado como Edgar, se encontraba cerca y vio cuando el ladrón ya estaba dentro de la camioneta, y pudo detenerlo.

Bendito Dios, Edgar estaba aquí juntito y vio a la persona que estaba arriba de mi camioneta y no pasó nada, pero lo vamos a ir a denunciar porque es lo que tenemos que hacer”, recalcó la productora de Televisa.

Desde el fallecimiento de su hermana, la productora Magda Rodríguez Doria, el 1 de noviembre de 2020, su hermana menor, Andrea, se quedó a cargo de la producción del matutino de Las Estrellas, “Hoy”, el cual es conducido por Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl “Negro” Araiza, entre otros.

Aunque ella hubiera querido retirarse de la producción y refugiarse en su casa de campo a vivir su duelo, Andrea Rodríguez sintió el compromiso con su hermana y decidió quedarse al frente de “Hoy”.

Hay días donde quiero tirar la toalla, donde digo: ‘ya’, pero digo: ‘no, no puedo porque, ella no me enseñó eso, ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi papá'”, le dijo Andrea a Mara Patricia Castañeda, en una entrevista, en febrero pasado.