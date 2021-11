El Güero Castro y Sebastián Rulli intercambian parejas

México.- Sebastián Rulli y el productor José Alberto “El Güero” Castro, irónicamente, intercambiaron parejas sentimentales, pues “El Güero” ahora inició una relación con la actriz Cecilia Galliano.

A dos meses de su relación, los fans se sorprendieron al saber que Cecilia Galliano se encontraba saliendo con el productor, pues Angelique Boyer fue una de las ex parejas de “El Güero” Castro de 58 años, mientras que Sebastián Rulli fue exesposo de Galliano.

Un amigo cercano de “El Güero” reveló a la revista TVNotas detalles de su relación amorosa donde aseguró que la pareja lleva dos meses de noviazgo y se encuentran muy felices juntos.

La ex conductora de “Sabadazo” y el productor “El Güero” Castro, se conocieron desde hace 20 años, pero en marzo de este año la pareja convivió más de cerca cuando trabajaban en la telenovela “La desalmada”, lo que al inicio comenzó como amistad ahora es una romántica relación.

El Güero” es un coqueto por naturaleza y cuando empezó a ver a Ceci con otros ojos, porque es un mujerón en todos los sentidos y con una personalidad extrovertida, no lo dudó y comenzó a cortejarla. Se portó como un caballero y la invitó a salir varias veces, hasta que ella le dio el sí” dijo el entrevistado.

Sebastián Rulli y Cecilia Galliano comenzaron su romance en 2007 y un año después se casaron en una íntima ceremonia por el civil.

Cecilia Galeano y “El Güero” Castro mantienen en privado su relación.

Y es que tanto la actriz como el productor, no han dado a conocer muchos detalles sobre su relación, pues en palabras del amigo del productor de “Corona de lágrimas”, la empresa Televisa no ve con buenos ojos que “El Güero” tenga relaciones amorosas con las actrices de las telenovelas que produce.

No les gusta que sus romances puedan robarle reflectores a sus proyectos, nada más por eso es que hasta ahora que terminó la novela ya se han dejado ver un poco. El Güero tiene un lugar muy importante en la empresa; además, no se trata de una joven actriz que apenas inicia su carrera, se trata de alguien consolidado y que además es un mujerón. Eso sí, los meros, meros les pidieron que fueran prudentes”.

Ambos están conscientes de que es mejor mantener en privado su relación por ahora, pues incluso han cuidado que los videos o historias que comparten en sus redes sociales no aparezca el otro.

Angelique Boyer y José Alberto Castro iniciaron un romance en 2010 cuando ella protagonizó “Teresa”, justo la telenovela que produjo 'El Güero'

Y es que lo más curioso de la relación no es solo la diferencia de edades, ya que “El Güero” Castro le lleva 18 años a Cecilia Galliano, sino que la ex modelo argentina es ex esposa de Sebastián Rulli, quien se encuentra felizmente enamorado de Angelique Boyer, quien también fue exnovia de “El Güero”

Hasta sus amigos los agarran de bajada, les dicen en broma que si se trata de un intercambio de parejas y es que, ironías de la vida, ahora él anda con la exesposa de Sebastián Rulli, que como todos saben, anda con Angelique Boyer... ¡la ex del Güero!”.

Actualmente, Angelique y Sebastián son una de las parejas más queridas del espectáculo.

Y aunque llevan poco tiempo de relación, ambos parecen estar muy felices con su noviazgo y la hija de Ceci ya conoce al productor, al igual que las hijas de “El Güero” quién es también conocen a Galliano.

