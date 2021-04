'El Inframundo' y cómo sobrevivieron a terroríficas experiencias sus expulsados

CDMX.- Chano Jurado siempre ha sido un chavo aventado, que se muestra transparente en sus emociones y proyectos en la televisión...pero el reality de ‘El Inframundo’ lo pondría a prueba.

Chano ha ganado fama como reportero en el programa Hoy, pero fiel a su espíritu aventurero, decidió probarse en este reality que expuso su miedo más profundo: la oscuridad.

Con los participantes. FOTO: CORTESÍA

Por su trabajo también ha logrado destacar en redes sociales, en twitter actualmente tiene casi 13 mil seguidores, en Facebook alrededor de 18 mil y en Instagram 103 mil seguidores.

Chano fue uno de los primeros expulsados del programa, justo en una prueba de fuego en parejas. Thaily y El Borrego fueron la dupla ganadora, luego ‘La Chávez’ se enfrentó contra Chano y perdió la permanencia en el programa.

Chano está contento con el resultado. FOTO: TELEVISA

En entrevista, compartió el proceso que requirió más que fortaleza física, sino mental para utilizar la concentración y sincronización como armas.

Si bien no era el resultado que me hubiera gustado, porque me hubiera gustado avanzar a las siguientes pruebas, estoy satisfecho con lo que hice, que me la pase ¡cañón! sobre todo porque di un paso adelante a mis miedos y eso me gustó mucho”, dijo vía telefónica.

Chano se enfrentó a los juegos de la mente, eso que podrían deberse a la supervivencia innata, u otros construidos.

Siempre me he considerado un tipo extremo y aventado, pero me dieron un ‘gancho al hígado’ en un miedo que era a la oscuridad, tener los ojos vendados me influyó mucho. Cuando me invitaron y me dijeron que se trataba de mis propios miedos, así lo tomé, como un guerrero, a veces soy uno muy bueno, a veces malo, pero ésa es la lucha de todos, ¡me encantó!”, describió.

El miedo, como paralizante de la humanidad, es el lema de este reality, que enfrenta a todos al proceso de introspección y desde ahí, ver de qué es capaz el ser humano.

Siento que nos da miedo lo desconocido, y cuando no ves lo que viene, te paralizas, es el miedo. En tu mente ves un ogro, pero es un conejo, entonces, es una gran analogía para la vida diaria este programa, disfrazado de entretenimiento. ¡Me encantó el resultado!, verlo desde otro modo fue fantástico, porque yo lo viví todo el tiempo vendado”.

¿TE FRENÓ UN PEDAZO DE CARNE MUERTA?

Chano compartió que esta experiencia le da para arriba para tomar aquellos retos que no había tomado para su carrera.

A partir de esto, me dije: ¡no seas cobarde, si tenías este proyecto, vas y lo haces!,¿sabes?, me gusta auto ridiculizarme, no tengo temor al ridículo, ésa es mi cualidad; puedo ser un cobarde en la oscuridad, pero me deja tomar proyectos del tintero y que es mi momento, porque mañana puedes estar muerto. A mí me viene una lección de que la vida es corta, que es incierta por su naturaleza, y me dio una energía, un momento para quererme comer el mundo”, reiteró.

Chano muestra cómo le quedaron sus pies tras la competencia. FOTO: FACEBOOK

SIEMPRE HE SIDO UN SOÑADOR

Chano reiteró que seguirá con su brújula, sus sueños y es una enseñanza de irse a lo grande, por pequeño que sea un ideal.

Quería generar mi propia página de contenido, de web, del mundo editorial y lo que quise crear. Cuando manifiestas un sueño es que haces que exista, cuando hablas de él haces que tenga forma y a nivel televisivo es un sueño para mí, creo que deja mucho que la gente pueda seguir los sueños a través de los participantes”, finalizó.

Chano prepara nuevos retos. FOTO: FACEBOOK

Chano prepara su plataforma, podcast, página web y una nueva generación de contenido tipo revista.

El Inframundo se transmite de lunes a jueves a las 8 de la noche por Canal 5.