Hospitalizan de emergencia a Fátima Molina, protagonista de ‘Te acuerdas de mí’

México.- La ex académica y actriz Fátima Molina, quien actualmente protagoniza el melodrama para Televisa, ‘Te acuerdas de mí’, contó que hace unos días tuvo que ser hospitalizada a causa de un mal gastrointestinal.

Fátima Molina, quien protagoniza la telenovela al lado de Gabriel Soto, contó para el matutino “Hoy” que de repente comenzó a sentirse mal y fue hospitalizada de emergencia.

La también cantante atribuyó su malestar gastrointestinal a las intensas jornadas de grabaciones a las que se somete de lunes a sábado.

Creo que es el estrés, han sido semanas bastante rudas de trabajo, de grabaciones de lunes a sábado, terminar hasta 10 de la noche, entonces quieras o no ya el domingo ya no te sabe a nada, pero estamos a punto de terminar y estamos muy contentos y eso es lo importante, que ha valido la pena completamente”, explicó la actriz de 35 años.

Y agregó que el resultado de los estudios médicos arrojó que está bien, lo que la tranquilizó.

La actriz Fátima Molina de paso expresó para las cámaras de “Hoy” lo feliz que se encuentra que la telenovela, la cual se transmite en horario estelar tanto en Televisa como en Univisión, se encuentre entre los primeros lugares de audiencia.

Este jueves, 25 de marzo, Televisa Prensa mostró a través de sus redes sociales que la telenovela estelar “Te acuerdas de mí” arrasó con el rating, superando a “Exatlón México” con 14% de audiencia.

Según la oficina de prensa de la televisora de San Ángel, la telenovela protagonizada por Fátima Molina y Gabriel Soto, se consolidó como lo más visto en el horario estelar, con una audiencia de 2.6 millones de televidentes.

Por su parte, “Exatlón México”, de TV Azteca, llegó a los 2.2 millones de televidentes.

Hace tres semanas, la actriz Fátima Molina fue blanco de ataques en redes sociales, donde la atacaron por su color de piel y su físico.

Incluso, se rumoró que por su físico, la productora, Carmen Armendáriz cambiaría de horario la telenovela ‘Te acuerdas de mí’, lo que fue desmentido por la productora.

Y la misma Fátima Molina respondió a sus atacantes a través de Facebook y aseguró que ella se gusta y acepta como es.

Si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación. Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos. El cambio empieza en uno mismo. No soy perfecta, lo sé. Pero ¿quién lo es?, Yo me gusto y me acepto. Eso es lo importante”, escribió la actriz.