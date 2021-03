México.- El productor de melodramas para Televisa, Juan Osorio, habló sobre la libertad condicional por tres años que logró el actor Eleazar Gómez, dijo que el también cantante tiene derecho a otra oportunidad y sí le daría empleo si tuviera una vacante.

Juan Osorio fue abordado por la prensa a la que respondió que Eleazar Gómez tiene una trayectoria en la actuación y está seguro que ya aprendió la lección y vio las consecuencias que puede afrontar si lastima a una mujer.

Creo que es un muchacho que tiene una trayectoria, que tiene derecho a seguir tocando puertas, ¿le va a costar trabajo? Sí, pero tiene talento y es un chavo que creo que ya aprendió de la lección y le va a servir mucho”, señaló el productor.

El actor Eleazar Gómez estuvo cuatro meses en prisión, acusado de violencia familiar equiparada contra su entonces novia, Tefi Valenzuela. Foto: Especial.

Al preguntarle si le ofrecería empleo al ex novio de la modelo Estephanie Valenzuela en su actual producción, no lo pensó y respondió que sí, sólo que en este momento no cuenta con vacantes.

Sí, por supuesto que le daría trabajo, pero ahorita en este momento no hay un personaje (para él)”, dijo.

El productor de Televisa compartió que él es testigo de que las facturas se pagan caras cuando cometes errores, cuando te equivocas, pero está seguro que Eleazar Gómez aprendió mucho de esta lección.

Eleazar Gómez golpeó e intentó estrangular a su novia

Y es que el hermano de la también actriz Zoraida Gómez estuvo en prisión desde inicios de noviembre de 2020 cuando fue detenido por golpear e intentar estrangular a su entonces novia, la modelo peruana Tefi Valenzuela, quien hizo la denuncia formal.

A partir de que se dio a conocer que sería internado en el Reclusorio Sur, la producción de la telenovela “La Mexicana y el Güero”, en la que participaba en ese entonces, lo dejó fuera, y su lugar fue ocupado por Ferdinando Valencia.

Juan Osorio apoya a Eleazar y da espalda a Gonzalo Peña

Contrario a la solidaridad que muestra con el actor Eleazar Gómez, el productor Juan Osorio sí sacó de su telenovela al histrión Gonzalo Peña, quien es buscado por la justicia para que responda por una denuncia en su contra por abuso sexual.

La víctima, la actriz Daniela Berriel denunció en marzo de 2020 que Gonzalo permitió que su amigo Eduardo 'N' abusara de ella en Acapulco.

Gonzalo Peña ya es buscado por la autoridad para que responda a la acusación en su contra. Foto: Facebook.

Apenas se dio a conocer la denuncia contra Gonzalo Peña, Juan Osorio lo separó de las grabaciones de "Qué le pasa a mi familia?" Y días después dio a conocer que su lugar sería ocupado por el guanajuatense Fernando Noriega, quien fue bien recibido por el elenco y la producción.

El actor Fernando Noriega ya aparece en el póster de 'Qué le pasa a mi familia?'. Foto: Instagram.