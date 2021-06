Tras la polémica salen Laura Bozzo y Raúl Sandoval de reality de Televisa

CDMX.- Sin duda, Laura Bozzo se ha sumergido en la polémica del reality de baile “Las Estrellas bailan en Hoy” y este viernes, no logró el pase a la semifinal junto a su compañero Raúl Sandoval.

Cabe mencionar que la peruana, ha sido quien más responde a sus críticos, primero se enfrascó con Lolita Cortés, quien le dijo que no bailaba para nada.

Recordemos que reemplazó a Anel Noreña como pareja de Carlos Bonavides, y después, en las eliminaciones individuales, el voto del público la salvó y su siguiente pareja fue el cantante Raúl Sandoval. Carlos Bonavides decidió salir de la competencia.

Este viernes, Bozzo y Raúl presentaron un baile de cumbia. En la crítica, Andrea Legarreta dejó entrever que su fin estaba cerca.

Se agradece tu participación”, le expresó, a lo que la conductora respondió que aún no era oficial su salida.

Por otro lado, Latin Lover sorprendió a la conductora de Laura en América al decirle.

Lo que yo te quiero decir, te lo voy a decir bailando”, antes de ofrecerle la mano e interpretar una pieza de baile para limar las asperezas de ambos.

Lola Cortés la ‘Juez de Hierro’ también sorprendió al elenco al felicitar al ex integrante de La Academia y a la presentadora por su coreografía, tanto así que Laura confesó que “Si me voy ahora, me voy en paz”.

Las parejas que aún se encuentran en competencia son: Ximena Córdoba y Raúl Coronado; Marisol González y Moisés Muñóz, y Mariana Echeverría y Lambda García, así como Pablo Montero y Andrea Escalona, que fueron salvados por “Albertano”, “El Juez de Oro”.