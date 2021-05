Jolette y Lolita Cortés a punto de verse las caras en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’

México.- Televisa está a punto de mostrar a su audiencia uno de los reencuentros más esperados, el de Lolita Cortés con Jolette, lo que seguramente generará polémica, pues la llamada “juez de hierro” no tuvo las mejores críticas para la ex académica cuando estuvo en el reality musical de TV Azteca en 2005.

El periodista Álex Kaffie informó en su columna “Sin Lisonja” que Jolette Guadalupe Hernández Navarrete, sólo está en espera a que su médico le autorice que puede bailar, para integrarse al certamen de baile del programa “Hoy”, de Televisa.

La ex académica sufre de problemas respiratorios a partir de que superó al virus, por lo que prefiere que sea su médico quien le diga si está en condiciones de someterse a duras rutinas de baile.

Jolette está a punto de integrarse a "Las estrellas bailan en Hoy", donde se verá la cara nuevamente con Lolita Cortés. Foto: Instagram.

En cuanto el médico que la trató de COVID-19 le dé el ‘sí puedes’, Jolette Navarrete participará en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’. Sí, la exalumna de ‘La Tarademia’ (‘La Academia’), cuya respiración quedó afectada tras contraer coronavirus, espera la luz verde del galeno para incorporarse al concurso de baile del programa ‘Hoy’”, escribió Álex Kaffie en Instagram.

Reencuentro de Jolette y Lolita Cortés será histórico

El conductor de espectáculos de “Sale el Sol” calificó de histórico el reencuentro entre estas dos famosas, quienes no sólo no son amigas, sino que no se llevan bien.

¡Será histórico (televisivamente hablando) que Jolette y Dolores Cortés, la jueza de hierro de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, vuelvan a estar frente a frente! ¡Va a correr sangre ese día!”, agregó el periodista.

Lolita Cortés podría no solo bailar en el certamen de Hoy, sino calificar de nuevo el talento de Jolette. Foto: Instagram.

El polémico Álex Kaffie agregó que Wendy Braga, conductora de ‘Cuéntamelo YA’, y Cecilia Gutiérrez, conductora de Televisa Monterrey, han sido invitadas para ser “retadoras” en el concurso de baile del programa “Hoy”, producido por Andrea Rodríguez Doria, el cual integró a la emisión del día con la intención de levantar el rating del matutino de Las Estrellas.

¿Quién es Jolette?

Jolette Guadalupe Hernández Navarrete, mejor conocida como Jolette, es una presentadora de televisión y cantante mexicana. Pero es mayormente recordada por haber sido una de los 18 participantes del reality show mexicano "La Academia" de la cuarta generación en el año 2005, donde causó polémica por sus constantes enfrentamientos con Lolita Cortés, quien se cansó de decirle que no tenía talento para cantar.

