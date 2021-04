'Me Caigo de Risa' presenta los mejores momentos de la séptima temporada

Ciudad de México.- Los integrantes de “Me Caigo de Risa” eligieron su momento favorito de otro hermano disfuncional en la séptima temporada, una de las más vistas por los admiradores.

"Cuando a Faisy le tocó comer triple chile; lo disfruté mucho, porque él no sabe lo que sufrimos, siempre nos decía: '¡Es que no aguantas nada!', y ahora él me comprende, sabe lo que siento y sentimos.