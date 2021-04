Octavio Ocaña ‘Benito Rivers’ en ‘Vecinos’ es 'buleado' por su nariz

Ciudad de MéxicO.- Octavio Ocaña quien es ‘Benito Rivers’ en la serie de ‘Vecinos’ siempre pensó en operarse la nariz por motivos alejados de la estética, así que decidió realizar dicho procedimiento a fin de mejorar su sentido del olfato.

El actor declaró que una vez que terminaran las grabaciones de las últimas temporadas de ‘Vecinos’, realizaría el procedimiento, sin embargo, ha recibido todo tipo de comentarios.

Al compartir historias o bien, algunas instantáneas, no falta el seguidor que lo crítica por el tamaño de su nariz. Pero en lugar de enfurecerse, lo tomó con filosofía.

A mí no me molesta porque a eso me dedico, yo solito me ching...con mi nariz, me encanta molestarme con mi nariz, entonces no tengo ningún problema. Si me molestaría ya me hubiera operado, pero si van a hacer ese tipo de comentarios, se supone que todos tenemos estos ¿no? espejos, entonces venga, ustedes muy bien”, dijo.