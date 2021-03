Programa ‘Hoy’ suspende a su voz, ‘Turry’ Macías, lo acusan de abuso sexual

México.- Arturo “Turry” Macías, voz del matutino “Hoy”, de Televisa, fue suspendido por la producción a cargo de Andrea Rodríguez, mientras se aclara la denuncia de abuso sexual que hizo la actriz Laura Pons en su contra.

La actriz Laura Pons confesó para “Ventaneando” que cuando tenía 17 años de edad, Arturo Macías la invitó a salir y se aprovechó de ella cuando la llevó a un motel, con engaños.

Laura Pons contó para el programa de Pati Chapoy el horror que vivió con el locutor cuando la invitó a comer y al cine como amigos, pero tomó otra ruta y la llevó en contra de su voluntad a un motel.

Con la voz quebrada, Laura Pons recordó que tenía 17 años cuando el integrante de “Hoy” la invitó a comer y al cine como amigos, pero ya en el auto, tomó otra dirección y la llevó a otro lugar.

Dentro del auto me dijo: ‘¡Ay no Lau!, mejor vamos a otro lado a cotorrear, a pasarla bien’. Y yo: ‘bueno, ¿a dónde me va a llevar?’, y pues mi sorpresa fue que me llevó a un motel”, recordó la actriz.