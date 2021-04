Sachi Tamashiro aprendió de ‘Quererlo Todo’ y ahora busca más opciones en telenovelas

CDMX.- Para la actriz Sachi Tamashiro, recrear a ‘Berenice’, una chica que pelea por sus ideales y se obsesiona con su padre, es parte de las nuevas historias por las que apuesta Televisa y las que estará buscando para sus próximos proyectos.

En entrevista exclusiva con AM, la histrión habló sobre lo que viene para su carrera, y lo que le dejó personificar este tipo de mujeres.

Fue un personaje con una gran enseñanza de lucha, estoy muy satisfecha por este trabajo, emocionada por este proyecto. Ek hacer a Berenice me llenó de satisfacción, de gusto, es un personaje con una gran enseñanza de lucha, y que a pesar de las adversidades lucha por cumplir sus sueños. Es un personaje bien rico”, comentó.

Sachi se lleva lo mejor de las experiencias, por la química con sus compañeros y el equipo de producción.

Eso hizo mostrar a Berenice como queríamos, con toda esa lucha, disciplina, la entrega, y que defiende sus ideales. Me deja una de las amistades muy lindas, personas que me llevo en el corazón, y cada proyecto te deja algo, muy lindo, y valoro la oportunidad de hacer lo que más me gusta”, reiteró.