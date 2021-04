‘Te acuerdas de mí’ la telenovela de Televisa que evidenció discriminación y prejuicios

Ciudad de México.- En su personaje como ‘Gonzalo’ en la telenovela “Te acuerdas de mí”, el actor Cuauhtli Jiménez comparte los claroscuros de un melodrama que pasó de la ficción a la realidad.

En el proyecto, Jiménez es un abogado, un fiscal anticorrupción que encuentra el amor en Teo, interpretado por Josh Gutiérrez y surge una historia que va a tener muchas similitudes con muchas relaciones.

Lo que más atesoro de esta experiencia, es poder contar a través del personaje de Gonzalo, una pareja gay, que el centro del conflicto no está en salir del clóset, sino en otro problemas que pueden ser iguales a los de otra relación como alguien que se quiere comprometer y otro que no”.

El drama en general de los dos personajes no gira en torno a salir del clóset, los dos están muy asumidos en su sexualidad y eso me parece un mensaje muy positivo de aceptación que es lo más natural, sin embargo, el conflicto es el tipo de relación que buscan y luego tendrán otro conflicto con la abuela de Josh, Alicia, interpretado por Helena Rojo.

Todo gira en la discriminación, con algunas de las escenas que tuve con Helena Rojo, estuvieron bien planteadas. Cuando es discriminado, es un personaje que no se echa para atrás, que está bien seguro de quién es, ante el clasismo que sufre por parte de esta señora”.

Tras la reconciliación con Teo, el personaje revira en que todos podemos cambiar, tomar conciencia como actitudes misóginas, actitudes clasistas.

La gente tiene la posibilidad de ver las cosas de manera distinta, y de cambiar. Creo que sigue siendo una necesidad tocar en las historias de ficción, el tema de la diversidad sexual, y es muy apremiante que se empiece a tocar, es algo que no se ha tocado, el tema del clasismo y racismo en México, es algo que no queremos ver y poder hablarlo en el horario estelar, me parece un privilegio”, señaló.